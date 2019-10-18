ФБК Навального подал иск к Минюсту из-за включения в реестр иноагентов

Созданный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Министерству юстиции, которое ранее внесло его в реестр иностранных агентов.

По словам юриста фонда Вячеслава Гимади, исковое заявление подано в Замоскворецкий суд столицы. ФБК просит признать незаконным его внесение в список НКО-иноагентов и обязать Минюст исключить организацию из этого реестра, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 9 октября Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование. Речь идет о нескольких денежных траншах на сумму более 140 тысяч рублей, которые поступили в ФБК из Испании и США.

Директор ФБК Иван Жданов в тот день заявил, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала. Позже он сообщил, что ФБК обнаружил платеж на заблокированный счет организации «со стороны какой-то испанской компании, 140 тысяч рублей, о которой мы понятия не имеем». По его словам, такое бывало и раньше, но фонд возвращал такие платежи. При этом Жданов отметил, что «отследить платеж на заблокированный счет достаточно сложно, и невозможно вернуть, даже если бы захотели», и предположил, что «это похоже на провокацию».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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