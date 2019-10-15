СКР подтвердил обыски у сторонников Навального в 30 регионах, счета ФБК арестованы

Следственный комитет РФ подтвердил проведение обысков в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным.

По данным СКР, оперативно-следственные мероприятия проходят в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег ФБК. В ведомстве уточнили, что обыски проходят в штабах самого фонда, а также по месту жительства его сотрудников. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег, полученных другими лицами преступным путем), уточнил СКР.

Правоохранители изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Несколько сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу, добавили в ведомстве.

Кроме того, по ходатайству СКР суд наложил арест на счета ФБК в банках. О каких финансово-кредитных организациях идет речь и какая сумма арестована, не уточняется. «На указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – указали в Следственном комитете.

Ранее сегодня стало известно об обысках по делу ФБК как минимум в 19 городах – Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ижевске, Архангельске, Белгороде, Саратове, Ростове-на Дону и др. Сообщалось, что двух активистов из Екатеринбурга и Челябинска после обысков доставили на допрос в Следственный комитет. Напомним, 12 сентября масштабные обыски по делу ФБК прошли в более чем 30 городах России.

О возбуждении уголовного дела об отмывании денег в отношении ФБК Следственный комитет РФ объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах говорится, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Как сообщал «Новый День», у ряда сторонников оппозиционера арестовали счета на 75 миллионов рублей.

9 октября Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование. В

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

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