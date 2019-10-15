В Челябинске после обыска задержали сотрудника штаба Навального

Активиста штаба Навального в Челябинске увезли на допрос после обыска по месту прописки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинца Юрия Прудникова сопроводили в региональное следственное управление СКР сегодня утром. Об этом сообщил в соцсетях правозащитник Алексей Табалов со ссылкой на представителя организации «Открытая Россия».

Ранее на квартире, где зарегистрирован Прудников, прошел обыск. Сам челябинец по месту прописки не живет. По словам представителей несистемной оппозиции, на момент визита силовиков в квартире находилась только его бабушка.

Юрий Прудников работает оператором штаба Навального в Челябинске. Он был у офиса оппозиционеров 12 сентября, когда в стране прошли обыски в трех десятков городов в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, возбужденного в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе этого года. Тогда именно Прудников вызвал полицию и экипаж скорой медицинской помощи, заявив, что в офисе штаба кто-то кричит. Как потом выяснилось, плохо себя почувствовала одна из сотрудниц фирмы, арендующей помещение в том же доме.

По данным оппозиционеров, обыски сегодня утром проходят также в штабах Навального в Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске и Владивостоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.10.19

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