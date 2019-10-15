Полиция пришла с обысками к сторонникам Навального почти в 20 городах

Полиция начала обыски у сторонников Алексея Навального в разных городах России. Утром 15 октября правоохранители пришли к сотрудникам и волонтерам штабов оппозиционного политика как минимум в 19 городах. По данным «ОВД-Инфо», обыски проходят в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ижевске, Архангельске, Белгороде, Саратове, Ростове-на Дону, Ярославле, Краснодаре, Новокузнецке, Барнауле и Бийске.

Глава основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также сообщает об обысках в Воронеже, Чебоксарах, Владивостоке, Новосибирске и Ставрополе. Об этом он написал в своем твиттере, отметив, что полицейские пришли в том числе к бывшим сотрудникам штаба Навального.

Стоит отметить, что двух активистов из Екатеринбурга и Челябинска после обысков доставили на допрос в Следственный комитет.

Обыски проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. В прошлый раз массовые обыски у сторонников Навального по делу ФБК проходили 12 сентября в более чем 30 городах России.

О возбуждении уголовного дела об отмывании денег в отношении ФБК Следственный комитет РФ объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Как сообщал «Новый День», у ряда сторонников оппозиционера арестовали счета на 75 миллионов рублей.

Напомним, 9 октября Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование. В свою очередь в ФБК заявили, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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