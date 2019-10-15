российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2019, 09:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Полиция пришла с обысками к сторонникам Навального почти в 20 городах

Полиция начала обыски у сторонников Алексея Навального в разных городах России. Утром 15 октября правоохранители пришли к сотрудникам и волонтерам штабов оппозиционного политика как минимум в 19 городах. По данным «ОВД-Инфо», обыски проходят в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ижевске, Архангельске, Белгороде, Саратове, Ростове-на Дону, Ярославле, Краснодаре, Новокузнецке, Барнауле и Бийске.

Глава основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также сообщает об обысках в Воронеже, Чебоксарах, Владивостоке, Новосибирске и Ставрополе. Об этом он написал в своем твиттере, отметив, что полицейские пришли в том числе к бывшим сотрудникам штаба Навального.

Стоит отметить, что двух активистов из Екатеринбурга и Челябинска после обысков доставили на допрос в Следственный комитет.

Обыски проходят в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. В прошлый раз массовые обыски у сторонников Навального по делу ФБК проходили 12 сентября в более чем 30 городах России.

О возбуждении уголовного дела об отмывании денег в отношении ФБК Следственный комитет РФ объявил в начале августа. Первоначально сообщалось о сумме «около миллиарда рублей», однако в официальных документах указано, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Как сообщал «Новый День», у ряда сторонников оппозиционера арестовали счета на 75 миллионов рублей.

Напомним, 9 октября Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование. В свою очередь в ФБК заявили, что организация финансируется исключительно гражданами России и денег из-за рубежа никогда не получала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

Дело об избиении владельца ТЦ «Эма» ушло в суд. / «С тобой будет то же самое», – уралец казнил котов сбежавшей от его побоев жены и отправил ей фото. / В Екатеринбурге проходят обыски у сторонников Навального. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В 34 городах идут обыски у сторонников Навального: оперативники пришли к волонтерам и их родственникам

Метки / Навальный Алексей

Прокуратура просит арестовать единственную квартиру Навального: суд отказал

Минюст внес ФБК Навального в список иноагентов

В 34 городах идут обыски у сторонников Навального: оперативники пришли к волонтерам и их родственникам

Зюганов: Навальный продолжает дело Горбачева и реформаторов 90-х по ликвидации России

Проект Навального «Умное голосование» провалился на выборах губернатора в Петербурге

Результаты «Умного голосования» продемонстрировали бессмысленность проекта Навального

Навальный вышел на свободу после ареста

В антикоррупционном «Фонде» Алексея Навального идут обыски, счета арестованы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,