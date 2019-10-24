Рекорд: в Екатеринбурге у сторонника Навального заблокировали счет на 100 миллиардов (ФОТО)

Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх заблокировали счет на сумму 99 млрд 999 миллионов рублей. Такая задолженность образовалась по зарплатному счету девушки, открытому в «Альфа-банке». Также у нее заблокирован счет в Сбербанке на 75 миллионов.

Виктория Райх рассказала «Новому Дню», что в Альфа-банк по поводу блокировки и такой внушительной суммы не обращалась, но обязательно будет разбираться. Получить комментарий банка оперативно не удалось – в пресс-службе уральского филиала звонки сбрасывают.

Добавим, в рамках уголовного дела об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), возбужденного против Фонда борьбы с коррупцией арестованы более сотни счетов сторонников Навального по всей России. Во всех случаях счета блокируются на 75 миллионов рублей. Исключением раньше был только курганский оппозиционер Алексей Шварц – «Тинькофф» арестовал его счет на 7,5 млрд рублей. Но потом выяснилось, что это ошибка, и ему вменили «стандартные» 75 миллионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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