Альфа-банк объяснил арест счета на 100 миллиардов «техническими особенностями»

В Альфа-банке объяснили, почему заблокировали счет активистке штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на сумму почти в 100 миллиардов рублей. Это такая особенность работы кредитной организации.

«Альфа-Банк не допускает каких-либо нарушений при исполнении постановлений судов и совершает действия в их точном соответствии с вынесенным судом актом. Отображение суммы 9 999 999 999,99 происходит на кратковременный период вследствие технических особенностей процедуры блокировки арестованной суммы», – ответили в пресс-службе банка. Виктория Райх подтвердила корреспонденту РИА «Новый День», что сейчас ее «долг» – 75 миллионов рублей. На такую сумму арестовывают счета сторонников оппозиционера в рамках уголовного дела об отмывании денег ФБК.

Вчера у десятков сотрудников штабов Навального из Екатеринбурга, Уфы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов были заблокированы банковские счета. Активистка Виктория райх поделилась скрином из банковского приложения, где оказалась рекордная сумма – 99 млрд 999 миллионов рублей.

Кроме того, счета были блокированы у Полины Грейсман, которая уволилась из штаба несколько лет назад, причем арест наложили на три ее счета в двух банках – клиентом одного из них она стала спустя год после увольнения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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