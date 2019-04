Новое дело о «нежелательной организации»: силовики пришли с обысками к активистке «Открытой России»

В квартире краснодарского детского хирурга Яны Антоновой, экс-координатора местного отделения «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ), проходит обыск. Об этом рассказал член федерального совета партии «Яблоко» Евгений Витишко. По словам активистов организации, Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст.284.1 УК РФ). Местные СМИ также сообщают, что обыски проходят не только у Антоновой, но и у координатора организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомаха.

Официальных подтверждений этой информации от силовых структур нет, телефоны Антоновой и Рудомаха отключены.

«Проходит обыск в «Экологической вахте», тут ОМОН и люди в масках. Одна активистка смогла убежать оттуда и сообщила нам об обыске. Сейчас там около десятка наших активистов, никто из них недоступен», – сообщил «МБХ медиа» активист эковахты Виктор Чириков. По словам адвоката Рудомаха Алексея Аванесяна, обыски у его клиента вероятно «связаны не с деятельностью вахты, а с делом Антоновой», так как она «якобы там была в гостях или ночевала».

Ранее активистку оштрафовали за публикацию видеоролика о нехватке школ в регионе. Видеоролик признали материалом «нежелательной организации», а накануне Антонова вышла в одиночный пикет к городской администрации в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.

Отметим, что это уже третье уголовное дело о деятельности нежелательной организации. 21 января было возбуждено дело в отношении члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Она вину не признала и 23 января была отправлена под домашний арест. Второе дело возбудили против экс-координатора движения «Открытая Россия» в Екатеринбурге Максима Верникова. Его отпустили после допроса в СК под обязательство о явке.

Стоит отметить, что 24 марта активисты подали в Генпрокуратуру документы о ликвидации движения «Открытая Россия», так как одноименная российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия») была учреждена в Москве еще 24 февраля 2019 года. 25 марта весь пакет документов был подан в Минюст для официальной регистрации, рассказала пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

Напомним, что Генпрокуратура РФ признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США еще 26 апреля 2017 года. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действующая на территории России «Открытая Россия» не имеет отношения к указанным организациям и не является нежелательной, подчеркнули в РОО «Открытая Россия».

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 09.04.19

Арестованного мэра Евпатории поместили в общую камеру СИЗО. / В – вседозволенность: родственник депутата Госдумы Козенко избил крымчанина (ВИДЕО). / Сибиряк убил жену за то, что она его «постоянно пилила». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»