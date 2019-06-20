Стороннику Ходорковского в Екатеринбурге предъявили обвинение

Экс-координатору «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову предъявили обвинение по статье о деятельности нежелательной организации.

Как он уточнил в разговоре с корреспондентом «Нового Дня», в качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде. На своей странице в фейсбуке Верников сообщил, что решение будет обжаловать. По его информации, о передаче его дела в суд в ближайшие 2-3 месяца речи не идет.

Напомним, 14 марта этого года в квартире Верникова прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Верников стал вторым в России, в отношении кого было возбуждено такое дело. В конце марта «Открытая Россия» объявила о ликвидации организации, чтобы защитить своих активистов. Однако после этого в России было возбуждено несколько уголовных дел по 284.1 УК РФ.

Верников рассказал об обыске в своей квартире

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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