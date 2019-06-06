Сторонник Ходорковского в Тюмени раскрыл подробности обысков у него дома

Следователи провели обыски в квартирах, где жил бывший координатор «Открытой России» в Тюменской области Антон Михальчук. Правоохранители вынесли ноутбуки и сотовые телефоны живущих там сейчас арендаторов. Об этом «Новому Дню» рассказал сам сторонник Михаила Ходорковского Михальчук, находящийся сейчас за границей.

По словам г-на Михальчука, обыски прошли в четверг, 6 июня, в двух квартирах. Он уверяет, что по прописке не проживает уже порядка 10 лет, в этой квартире жили его родители, а сейчас ее снимает девушка-арендатор. «Обыски прошли в рамках уголовного дела о сотрудничестве с нежелательными организациями, – рассказал Михальчук. – Вынесли все. С той квартиры, где я жил год назад, забрали три ноутбука, но там люди вышли со мной на связь. С другой квартиры, где я прописан, забрали даже телефон девушки, которая там жила, и я не могут теперь с ней связаться».

Антон Михальчук рассказал, что уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 284.1 УК РФ весной этого года. После того, как его трижды привлекли к административной ответственности за «осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной», то есть за работу в «Открытой России».

Сам он считает обвинение незаконным, так как «Открытая Россия», ликвидированная 31 марта этого года, была, по его мнению, российской организацией, существовавшей на российские деньги.

Три административных дела, которые и привели к уголовному преследованию – это правозащитная лекция в феврале 2018 года, организация лекции профессора Дмитрия Травина в Тюмени и онлайн лекция Михаила Ходорковсого, которую Михальчук также организовал в Тюмени.

Антон Михальчук узнал о возбужденном в отношении него уголовном деле, когда «находился за границей по образовательной программе». Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Возвращаться в Россию оппозиционер не планирует. «Статья считается тяжкой, вернуться, значит, сразу оказаться в СИЗО», – объяснил Михальчук.

По словам оппозиционера, с адвокатом в рамках дела он работает дистанционно.

Михальчук заявил «Новому Дню», что пока не рассматривает вопрос эмиграции, и не собирается просить политического убежища за рубежом. «Мое нахождение за границей вызвано только вопросами безопасности», – сказал Михальчук.

Уголовным делом спикера занимается следственное управление СК РФ по Тюменской области. Получить комментарий пресс-службы ведомства не удалось, телефоны не отвечали.

Антон Михальчук известен в Тюмени, как координатор местного отделения движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. На последних выборах президента России Михальчук возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак.

Тюмень, служба информации

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