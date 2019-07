На Кубани журналист попал под статью из-за связей с «Открытой Россией»

Краснодарские следователи на основании материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье об участии в работе нежелательной для России иностранной организации (ст.284.1 УК РФ) в отношении 23-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с марта 2018 года по настоящее время мужчина, будучи журналистом, участвовала в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории РФ. За данные действия подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности.

Кроме того, фигурант в апреле и июне 2019 года, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении, отметили в следственном управлении.

Следователи проводят обыски и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на Алексея Аванесяна – адвоката подозреваемого – речь идет о редакторе издания «Юг. МБХ Медиа» Александре Савельеве. Он рассказал, что сегодня, 30 июля, по этому делу прошли обыски, были изъяты компьютер и жесткие диски. Савельева доставили к следователю и допросили. Об обысках в редакции «Юг. МБХ Медиа» сообщал и координатор проекта «Правозащита Открытки», юрист Алексей Прянишников. По его сведениям, в постановлении об обыске говорилось о возбуждении уголовного дела против руководителя этой редакции Александра Савельева.

Ранее Савельева и краснодарского активиста Леонида Запрудина вызывали в прокуратуру из-за новости от 28 ноября о том, что российское сетевое движение «Открытая Россия» отправило в Госдуму 400 писем с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство школ в Краснодаре, напоминает «МБХ Медиа». В марте это движение было ликвидировано в связи с созданием в феврале 2019 года российской общественной организации «Открытая Россия».

В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными в России британские организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») и американский Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»). Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций.

Краснодар, Иван Гридин

