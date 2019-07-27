Перед несанкционированным митингом оппозиции в центре Москвы задержаны более 80 человек (ФОТО)

Перед несогласованным митингом оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму полиция задержала на Тверской улице около столичной мэрии около 86 человек. Об этом сообщает «МБХ медиа». По данным «Апологии протеста», с Тверской уже уехал первый заполненный автозак.

В то же время, как сообщает «ОВД-Инфо», у мэрии Москвы задержано не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках. Отмечается, что в основном задерживают прохожих, которые «не отказываются показывать свои документы либо просто гуляют».

Очевидцы сообщают, что в районе Тверской улицы возникли проблемы с мобильной связью. Также, по их словам, полицейские эвакуируют кафе, находящиеся вблизи Тверской.

Также перед несанкционированной акцией были задержаны недопущенные к выборам в Мосгордуму оппозиционеры Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и директор ФБК Иван Жданов.

К зданию мэрии Москвы на Тверской улице стянута полиция. Силовики перекрывают проходы к предполагаемому месту сбора на несогласованную акцию. Очевидцы сообщают, что к мэрии движутся бойцы Росгвардии.

По последним данным, правохранители живым щитом оттеснили всех людей от здания мэрии и закрыли проходы. Об этом, в частности, сообщает «Новая газета».

Напомним, ГУ МВД Москвы, прокуратура и столичная мэрия предупреждали жителей Москвы об ответственности за участие в несанкционированной протестной акции. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что по данным правоохранительных органов 27 июля на протестной акции будут серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности москвичей. Полиция будет действовать в соответствии с законом, отмечал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.19

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