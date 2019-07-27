Колонна военных машин движется в сторону Москвы на незаконный митинг оппозиции

Большая колонна военных машин с автобусами и спецсредствами движется в сторону Москвы. Политолог, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы считает, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения правопорядка во время несанкционированного митинга, организованного оппозицией из-за законного недопуска на выборы в Мосгордуму.

Бывший кандидаты в депутаты МГД, общественный деятель и известный столичный политолог Наталья Елисеева выложила в своем telegram-канале видео, на котором видно, как организованная военная колонна с автобусами, УРАЛ-ми и РЭБ едет в Москву.

Колонна военных машин

По мнению Елисеевой, привлеченные властью силы примут участие в обеспечении правопорядка на незаконном митинге, который состоится сегодня 27 июля.

«Призываю всех адекватных – НЕ выходите на несанкционированный митинг! Не становитесь пушечным мясом в руках оппов», – призвала политолог.

Напомним, протестную акцию 27 июля организовали так называемые оппозиционеры – Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков. Ранее избиркомы не допустили их к выборам из-за подделки подписей, фальсификаций и оказания давления на Мосгоризбирком.

ГУ МВД Москвы, прокуратура и столичная мэрия предупреждали жителей Москвы об ответственности за участие в несанкционированной протестной акции. Помощь в обеспечении правопорядка окажет Росгвардия, которая готова жестко задерживать провокаторов и агрессоров на незаконной акции.

Ранее власти города сообщали, что по данным правоохранительных органов 27 июля на протестной акции будут серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности москвичей. Полиция будет действовать жестко в соответствии с законом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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