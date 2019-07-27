Полиция задержала более 380 человек на акции протеста у мэрии Москвы (ФОТО)

Число задержанных у мэрии Москвы, где оппозиция собиралась провести несанкционированную акцию против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, превысило 300 человек. По последним данным «ОВД-Инфо», в центре столицы задержаны 389 человек. Напомним, ранее были задержаны ряд организаторов несогласованного митинга Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев, Вадим Коровин.

Между тем, пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает, что на несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. «Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства», – говорится в сообщении полиции.

По данным полицейского главка, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3500 человек, из которых «около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции».

Протестная акция должна была начаться в 14:00, но ее возможных участников и прохожих возле мэрии начали задерживать за несколько часов до ее начала. Ранее сообщалось, что перед митингом были задержаны более 80 человек.

Правоохранители перекрыли проходы к Тверской улице. Саму улицу закрыли для прохожих.

Правоохранители просят людей разойтись, напоминая, что акция не согласована. Протестующие в ответ просят разойтись силовиков, скандируя «Позор», «Допускай».

По последним данным, полиция оттеснила участников несогласованной акции от здания мэрии. Силовики действуют жестко.

СМИ сообщают, что полицейские применили дубинки на Пушкинской площади и у Брюсова переулка на Тверской улице. Люди скандируют «Мы без оружия».

«Новая газета» сообщает, что правоохранитель разбил голову девушке. От вызова скорой помощи она отказалась, пишет издание.

Силу применяют и против журналистов. В Столешниковом переулке журналистку РБК в жилете «Пресса» и с аккредитацией от МВД ударил сотрудник полиции и грубо вытолкал из оцепления, передает «Медиазона».

Ранее полиция, прокуратура и столичная мэрия предупреждали жителей Москвы об ответственности за участие в несанкционированной протестной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, недопущенных к выборам. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что по данным правоохранительных органов 27 июля на протестной акции будут серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности москвичей. Полиция будет действовать в соответствии с законом, отмечал градоначальник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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