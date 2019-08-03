В Москве задержали участников несогласованного митинга

В Москве на Пушкинской площади задерживают участников несанкционированной акции. Митингующие выступают в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По словам очевидцев, несколько участников митинга силовики посадили в полицейский автобус. Задержаны порядка десяти человек, передает «Интерфакс».

По официальным данным, по состоянию на 14:30 (МСК) в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. «За нарушения общественного порядка задержано 30 человек», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Кроме того, стало известно о задержании юриста «Фонда борьбы с коррупцией», экс-кандидата в депутаты в Мосгордуму Любови Соболь. Она направлялась на несанкционированную акцию, проходящую на Бульварном кольце. Полицейские задержали Соболь на выходе из штаба. Ранее прокуратура вынесла ей предостережение о недопустимости участия в митинге. В ведомстве подчеркнули, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие будут считаться «прямым нарушением закона».

О своем задержании также сообщил в твиттере руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Организаторам акции правительство Москвы предоставило площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те отозвали заявку, так как намеревались провести митинг на Лубянской площади. Столичные власти также согласовали проведение демонстрации 10 и 11 августа, для обоих мероприятий одобрили площадку на Сахарова.

Накануне пресс-служба ГУ МВД предупредила жителей Москвы об ответственности, которую они могут понести за участие в несогласованной акции, и о необходимости соблюдать законы. Полиция располагает информацией о том, что активистами будут применяться раздражающие аэрозоли и пиротехника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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