Провокаторы на митинге в Москве атаковали полицию асфальтом, бутылками и газом – есть пострадавшие

Провокаторы, участвующие в несогласованном митинге на Тверской улице, использовали газовые спецсредства для атаки на сотрудников правоохранительных органов. Есть пострадавшие.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что неустановленные лица атаковали полицейских перцовыми баллончиками в ходе несанкционированного митинга на Тверской улице. Шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Это не первая акция провокаторов, направленная на обострение действий полиции по отношению к митингующим. Ранее оппозиционные активисты устраивали стычки с полицией и прорывали заграждения, чтобы пришедшая на митинг толпа могла попасть в зону оцепления. Во время насильственного преодоления баррикад полиции и Росгвардии также использовали перцовые баллончики, из-за чего силовикам пришлось надеть противогазы.

Telegram-канала «Карточный домик: Россия» также сообщил, что агрессивные митингующие обкидали кусками асфальта сотрудников ОМОНа.

Атака против полиции

Ранее сообщалось, что один из агрессивно настроенных москвичей ударил рукой в лицо сотрудника ОМОНа. Также в силовиков кидали бутылки и упаковки с соком, сообщал telegram-канал «Меркури».

Провокации

По данным «РИА Новости», в ходе несанкционированного митинга в Москве было задержано 295 нарушителей, которые дестабилизировали общественный порядок в столице. Сотрудники полиции и Росгвардии жестко арестовывали провокаторов, не давая навредить простым москвичам.

Напомним, нелегальный митинг на Тверской улице был организован экс-кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым избиркомы отказали в регистрации из-за нарушений законов РФ. Судя по сообщениям СМИ, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и Дмитрий Гудков вписывали в избирательные документы «мертвые души», а позднее оказывали давление на Мосгоризбирком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.19

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