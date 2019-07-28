В центре Москвы силовики задержали почти 1400 участников митинга оппозиции – «ОВД-Инфо» В полиции сообщили о 1074 задержанных

Правоохранители задержали в центре Москвы более 1000 участников несогласованной акции оппозиции. Люди вышли на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных на выборы.

По данным ГУ МВД по Москве, полиция задержала на несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения 1074 человека. «По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», – говорится в сообщении полицейского главка. По оценке полиции, в протестой акции приняли участие 3,5 тыс. человек.

В то же время ресурс «ОВД-Инфо» сообщает о 1373 задержанных. Это данные на 05:00. Отмечается, что среди задержанных не менее 42 несовершеннолетних. Их доставили в ОВД «Фили-Давыдково» и ОВД «Бутырский». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что проверит данную информацию.

Как сообщал «Новый День», большинство организаторов незаконной акции – представители оппозиции, которым было отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, были задержаны перед митингом, заявленном как встреча с избирателями, и к зданию мэрии не пришли.

Полицейские и росгвардейцы задержали в районе Тверской улицы около 300 человек. После чего участники акции разбрелись по центру Москвы, но к вечеру собрались на Трубной площади, где силовики возобновили задержания. Среди задержанных оказались и несколько журналистов, позже их отпустили.

Среди протестующих оказались провокаторы, которые применяли против сотрудников полиции перцовый газ, бросали бутылки, пакеты с соком и куски асфальта. Правоохранители были вынуждены отвечать на эти действия жесткими задержаниями. Телеграм-канал Baza информировал о 77 пострадавших от действий силовиков. Отмечалось, что один человек был доставлен в больницу.

Напомним, что полиция, прокуратура и столичная мэрия заранее предупреждали жителей Москвы об ответственности за участие в несанкционированной протестной акции оппозиции. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что по данным правоохранительных органов 27 июля на протестной акции будут серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности москвичей. Полиция будет действовать в соответствии с законом, указывал градоначальник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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