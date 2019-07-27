Мэр Москвы предупредил о провокациях на несогласованном митинге 27 июля: «Порядок будет обеспечен»

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о возможных провокациях на намеченном сегодня несогласованном митинге, который готовят представители оппозиции, получившие отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Градоначальник заявил в субботу, что общественный порядок в случае несанкционированных массовых акций в Москве будет обеспечен в соответствии с законодательством.

«По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», – написал Собянин на своей странице в твитере. «Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов», – отметил он.

Мэр указал, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке. «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут, – добавил он и заверил, что «порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Ранее прокуратура и столичный полицейский главк предостерегли москвичей от участия в несанкционированной акции, запланированной в субботу у мэрии столицы на Тверской улице. Полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованного митинга и обеспечения безопасности граждан.

Как сообщал «Новый День», выйти к зданию мэрии 27 июля представители оппозиции решили после того, как выдвинутые независимые кандидаты получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Встреча с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой ситуацию не изменила.

На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (по ст. 141 УК РФ), фигурантами которого стали «участники одного из движений», которые, по мнению следователей, организовали в Москве «заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования зданий и помещений Мосгоризбиркома». Массовые акции против фальсификаций на выборах проходили в Москве в течение нескольких дней, они были заявлены как встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы и муниципальными депутатами окружных советов депутатов.

В рамках возбужденного дела прошли задержания и обыски у оппозиционеров, не допущенных на выборы в Мосгордуму. Обыски прошли у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. О своем аресте на 30 суток сообщил журналист Марк Гальперин, на такой же срок арестован и основатель ФБК Алексей Навальный. Вечером 26 июля обыски продолжились. Правоохранитель пришли в штабы Илья Яшина, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ивана Жданова. В ночь на субботу обыски прошли в квартире Ильи Яшина, у Вадима Коровина и Юлии Галяминой, а также у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией Киры Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Яшин сообщил в своем Facebook, что его доставили в УВД по подмосковному Троицку. Оппозиционер предположил, что его отправят под административный арест.

Москва, служба инфоомации РИА «Новый День»

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