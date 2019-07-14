Московская оппозиция вышла на протест: требует честных выборов

Сегодня в центре Москвы проходит несогласованная властями акция протеста с участием ряда оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Согласно данным столичного главка МВД, на запрещенный митинг собрались порядка тысячи человек.

В ходе акции оппозиционеры, решившие выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы, заявили о намерении бороться за каждую подпись, вплоть до Центризбиркома РФ.

«В нормальном суде была бы возможность обжаловать решение комиссии, но в нашем суде это невозможно. Тем не менее, мы будем бороться, выгрызать каждую подпись. В понедельник мы будем в окружной комиссии. Во вторник в 10 утра мы вместе со всеми независимыми кандидатами пойдем к ЦИКу, чтобы потребовать встречи с Эллой Памфиловой», – сказал журналистам Сергей Митрохин (43 округ), слова которого цитирует «Интерфакс».

Еще один известный представитель оппозиции – глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, выдвинувший свою кандидатуру в 45-м округе, заявил, что «с завтрашнего дня мы начинаем организовывать непрерывные акции протеста».

В ближайшие дни избирательные комиссии преступят к регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму. Представители оппозиции считают, что их кандидатуры будут «забракованы» по политическим мотивам.

Как отмечает РИА «Новости», колонну на всем ее пути следования от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома сопровождали сотрудники полиции, напоминавшие участникам шествия, что их действия не согласованы с властями. Сообщений о задержаниях участников пока не поступало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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