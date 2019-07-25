Выборы в Мосгордуму переросли в массовые обыски и задержания кандидатов от оппозиции

В Москве начались задержания и обыски у представителей оппозиции, не допущенных на выборы в Мосгордуму. Об этом сами выдвинутые кандидаты сообщают в соцсетях, напоминая, что такие меры были предприняты силовиками после встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

В частности, на допрос вызваны Геннадий Гудков, Юлия Галямина и Любовь Соболь. Ночные обыски прошли дома у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Кроме того, о своем аресте на 30 суток сообщил журналист Марк Гальперин, на такой же срок арестован и скандальный блогер-политик Алексей Навальный.

Как пишет депутат Совета депутатов МО Кунцево Денис Шендерович, обыски прошли у также выдвинутых кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Николая Баландина. У некоторых кандидатов от оппозиции под окнами квартир всю ночь стояли автобусы с Росгвардией. «Вот тебе и выборы в представительный орган власти. «Делайте всё по закону», говорили они. Ну мы сделали», – отметил в «Фейсбуке» выдвинутый кандидат в депутаты Мосгордумы по округу №3 Александр Соловьев.

«Главное: после массовых обысков и арестов выборы кончились. Уже неважно, что там будет в избиркомах: этот институт при Путине умер. Последняя призрачная возможность легального участия в политике исчезла», – заявил на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Гудков.

«Такое ощущение, что смотришь хронику какой-то латино-американской диктатуры, – пишет в «Фейсбуке» политолог Александр Кынев. – Понимают ли те, кто принял решение о переводе выборов в силовую фазу, что они натворили? Это тот самый случай, когда электоральный авторитаризм перестает быть электоральным, то есть перестает опираться в какой-либо форме на мнение населения. Это просто насилие, гопники у подъезда».

Как сообщал «Новый День», 23 июля прошла встреча главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с оппозиционными кандидатами, которые получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Днем 24 июля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (по ст. 141 УК РФ), фигурантами которого стали «участники одного из движений», которые, по мнению следователей, организовали в Москве «заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования зданий и помещений Мосгоризбиркома». Массовые акции против фальсификаций на выборах проходили в Москве в течение нескольких дней, они были заявлены как встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы и муниципальными депутатами окружных советов депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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