Выборы в Мосгордуму обрастают скандалами: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (по ст. 141 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома. «Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», – отмечается в сообщении.

Предполагается, что в рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

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