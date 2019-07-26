Прокуратура предупредила москвичей о несогласованном митинге 27 июля

Столичная прокуратура предупредила москвичей об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях. Речь идет о заявленном оппозицией митинге 27 июля у мэрии Москвы на улице Тверская, 13.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти г. Москвы в установленном порядке не согласовано. Кроме того, выбранное организаторами место проведения публичного мероприятия не позволяет обеспечить безопасность его участников», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

В качестве организаторов митинга надзорное ведомство указывает нескольких оппозиционеров: это Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

В сообщении отмечается, что ранее их предупреждали «о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование».

В прокуратуре подчеркнули, что ответственность понесут не только организаторы, но и участники несогласованного публичного мероприятия.

Выйти к зданию мэрии 27 июля представители оппозиции решили после того, как выдвинутые независимые кандидаты получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Встреча с главой ЦИК Эллой Памфиловой ситуацию не изменила.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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