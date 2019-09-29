На митинг в Москве вышли 20 тысяч человек

Сегодня около 20 тысяч человек приняли участие в митинге на Проспекте Академика Сахарова в Москве. Акция проводилась в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» и была согласована с властями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек. «Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в связи с акцией было ограничено движение автотранспорта: на улице Маши Порываевой – от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, на проспекте Академика Сахарова – от Докучаева переулка до улицы Садово-Спасская. Ограничение будет снято в 19:00.

В предыдущие митинги, которые не были согласованы с мэрией столицы, правоохранители задержали более 1,5 тысячи человек. Участники акций протеста 27 июля и 3 августа стали фигурантами уголовных дел о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти. Несколько человек приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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