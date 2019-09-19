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Четверг, 19 сентября 2019, 14:30 мск

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В Москве готовится митинг в защиту столичных оппозиционеров

Незарегистрированная Либертарианская партия России получила согласование правительства Москвы на проведение митинга в защиту фигурантов так называемого «московского дела» в отношении участников несанкционированных властями акций протеста. Митинг намечен на проспекте Сахарова 28 сентября.

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но как и с митингом За Голунова, власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв «Московского Дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых», – сообщил представитель партии Михаил Светов.

Судя по опубликованному документу, предполагаемая численность митинга составит 20 тысяч человек. Сбор участников начнется в 14:00, сам митинг пройдет с 15:00 до 17:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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