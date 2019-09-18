Фигуранта «дела 27 июля» Айдара Губайдулина освободили из СИЗО

Фигуранта уголовного дела о «массовых беспорядках» на несогласованной акции в Москве 27 июля Айдара Губайдулина отпустили на свободу под подписку о невыезде. Само дело программиста, обвиняемого в покушении на насилие в отношении полицейского, вернули в прокуратуру. Такое решение в среду, 18 сентября, принял Мещанский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство гособвинителя, поданное во время судебного заседания, сообщает «Медиазона».

Отмечается, что прокурор просила вернуть уголовное дело в надзорное ведомство с целью уточнения фабулы обвинения. Гособвинитель также попросила изменить Губайдулину меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Судья удовлетворила оба ходатайства.

Губайдулин был арестован 9 августа по обвинению в участии в «массовых беспорядках». По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля он бросил в полицейских пластиковую бутылку с водой, но ни в кого не попал. Позже ему предъявили обвинение в покушении на насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК) и выделили дело в отдельное производство. Сам IT-специалист настаивает на своей невиновности. Он рассказывал, что кинул пустую пластиковую бутылку, и сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев неоправданно грубое задержание одного из участников акции.

Ранее суды приговорили к реальным срокам нескольких фигурантов «дела 27 июля», обвинявшихся в применении насилия в отношении представителя власти. Так, 4 сентября Кирилл Жуков получил три года колонии за «удар по шлему росгвардейца». Ранее приговоры были вынесены Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву – им дали два и три года колонии соответственно. Бросивший мусорную урну в росгвардейцев Евгений Коваленко был приговорен к трем с половиной годам колонии. Константин Котов получил четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

Широкий общественный резонанс вызвал приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за «применение насилия в отношении представителя власти» при задержании 3 августа в центре Москвы. В его защиту выступили многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса, запустив в соцсетях флешмоб. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак счел ситуацию, в которой оказался Устинов, «вопиющей несправедливостью». По его словам, он лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил или толкал кого-либо. Более 50 православных священников подписали открытое письмо с призывом пересмотреть приговоры осужденным за участие в московских протестах, а заключенных, ожидающих суда, отпустить на свободу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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