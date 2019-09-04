Суд отправил в колонию студента за «удар по шлему росгвардейца»

Сегодня Тверской суд Москвы отправил участника протестной акции 27 июля Кирилла Жукова на три года в колонию общего режима. Судья признала его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, суд учел доводы ведомства, что 27 июля в центре Москвы Жуков применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, «ударив его по защитному шлему». За это 21-летний студент Высшей школы экономики ближайшие три года проведет в колонии общего режима.

В СКР напомнили, что ранее приговоры были вынесены Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву, которые, по версии следователей, совершили аналогичные преступления. Кроме того, ожидается вынесение приговора по делу Евгения Коваленко, а также Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации митингов.

Уголовное дело о массовых беспорядках Следственный комитет возбудил по итогам акции 27 июля, которую власти Москвы объявили несанкционированной. При этом СПЧ при президенте РФ официально заявил, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем в тот день в столице не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

Ждем рецессию: бизнес-омбудсмен Борис Титов о ситуации в экономике. / Мантуров приоткрыл планы производства автомобилей Aurus. / Вмешательство в российские выборы: Deutsche Welle отказалась идти «на ковер» в Госдуму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»