российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2019, 13:57 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Суд отправил в колонию студента за «удар по шлему росгвардейца»

Сегодня Тверской суд Москвы отправил участника протестной акции 27 июля Кирилла Жукова на три года в колонию общего режима. Судья признала его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, суд учел доводы ведомства, что 27 июля в центре Москвы Жуков применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, «ударив его по защитному шлему». За это 21-летний студент Высшей школы экономики ближайшие три года проведет в колонии общего режима.

В СКР напомнили, что ранее приговоры были вынесены Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву, которые, по версии следователей, совершили аналогичные преступления. Кроме того, ожидается вынесение приговора по делу Евгения Коваленко, а также Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации митингов.

Уголовное дело о массовых беспорядках Следственный комитет возбудил по итогам акции 27 июля, которую власти Москвы объявили несанкционированной. При этом СПЧ при президенте РФ официально заявил, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем в тот день в столице не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

Ждем рецессию: бизнес-омбудсмен Борис Титов о ситуации в экономике. / Мантуров приоткрыл планы производства автомобилей Aurus. / Вмешательство в российские выборы: Deutsche Welle отказалась идти «на ковер» в Госдуму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

«Дело 31 августа»: в Москве задержан глава Либертарианской партии и оппозиционный активист

В Москве оглашен еще один обвинительный приговор по делу «27 июля»

Три года колонии: вынесен первый обвинительный приговор участнику протестной акции в Москве

Два фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве отправятся под домашний арест

Шестилетний мальчик в московском парке Москвы получил травмы из-за сломанной тарзанки

«Нет состава преступления»: Следственный комитет оправдал пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

В Москве «черные риелторы» пытались продать похищенную квартиру: ее хозяина силовики нашли мертвым

В Москве двое подростков попали в реанимацию из-за удара током

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,