Суд в Нижнем Тагиле рассмотрит ходатайство об УДО фигуранта «московского дела» – он замахнулся на росгвардейца и сел на три года

На этой неделе Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката молодого человека Светлану Байтурину.

«Жуков – первый фигурант «московского дела», который обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Как я и говорил ранее, наши адвокаты помогут всем доверителям подать на УДО, ходатайства для других осужденных готовятся», – прокомментировал Чиков.

Напомним, как писал «Новый День», студент Высшей школы экономики Кирилл Жуков на акции протеста 27 июля прошлого года в Москве махнул рукой в сторону росгвардейца. Следствие и суд пришли к выводу, что молодой человек ударил силовика по защитному шлему. Это посчитали насилием в отношении представителя власти и приговорили Жукова по ч.1 ст. 318 УК РФ к трем годам лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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