Фигуранту «московского дела», который «сделал жест» в сторону шлема росгвардейца, сократили срок

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Кириллу Жукову, который в ходе московских протестов летом 2019 года махнул рукой в сторону шлема росгвардейца. Суд посчитал, что Жуков задел шлем, силовик откинул голову назад и испытал боль от вдавившегося ремешка, участника акций признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК), и отправили в колонию на три года. Срок он отбывает в Нижнем Тагиле.

«Жукову снизили срок до двух с половиной лет в колонии-поселения. Ранее его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд первой инстанции установил, что на акции 27 июля прошлого года Жуков сделал жест в сторону забрала одного из нацгвардейцев, тот успел отдернуть голову – рука активиста шлема не коснулась», – сообщает сегодня в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Ранее адвокат Алексей Бушмаков добивался УДО для Жукова – но суд в этом отказал. Адвокат Светлана Байтурина просила отменить приговор и прекратить производство по делу, в этом также было отказано.

Нижний Тагил, Москва, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил, Москва. Другие новости 22.09.20

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