Суд отказал в УДО участнику московских протестов, ударившему гвардейца по шлему

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство об УДО 22-летнего участника московских протестов Кирилла Жукова, осужденного за применение насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Алексей Бушмаков, представлявший его интересы на суде, заявил, что основания для удовлетворения ходатайства имеются. Жуков положительно характеризуется психологом колонии, выполняет требования администрации, в случае освобождения гарантированно будет трудоустроен. Представитель колонии счел освобождение Жукова нецелесообразным, так как свою вину осужденный так и не признал, в общественной жизни своего отряда участия не принимает, поощрений от руководства колонии не имеет. Прокурор поддержал его позицию. Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласила решение: выпускать Жукова на свободу досрочно – преждевременно и нецелесообразно.

Напомним, в прошлом году Кирилл Жуков был осужден Тверским районным судом города Москвы и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его судили за то, что 27 июля 2019 в центре Москвы во время акции протеста Жуков применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, «ударив его по защитному шлему».

Москва, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Москва, Нижний Тагил. Другие новости 20.08.20

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