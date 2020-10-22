Свердловский облсуд оставил фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова в колонии

Свердловский облсуд сегодня рассмотрел апелляцию Кирилла Журкова, которого отправили в колонию за то, что он махнул рукой в сторону шлема росгвардейца. Защита парня пыталась оспорить решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе в условно-досрочном освобождении.

«Хочу отметить, что я в целом уже календарный месяц нахожусь здесь после вступления в силу кассационной жалобы, это довольно тяжело, при учете что мне доказали уже, что я по ошибке попал на общий режим. Я бы хотел сказать, что условно-досрочное освобождение значительно более честное, справедливое в отношении меня, я готов работать для общества, работать для людей, а сейчас я только обуза для государства, мне самому это не нравится и противно», – заявил Жуков в суде. Однако судья оставила решение об отказе в УДО в силе.

Напомним, Жукова осудили после протестов летом 2019 года в Москве за то, что он махнул рукой в сторону шлема росгвардейца. Суд посчитал, что Жуков задел шлем, силовик откинул голову назад и испытал боль от вдавившегося ремешка. Ему дали три года колонии общего режима, месяц назад наказание смягчили: два с половиной года колонии-поселения. До сих пор Жуков находится в колонии общего режима.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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