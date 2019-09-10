«Мэр Собянин получил 15 Шуваловых»: итоги абсурдной кампании в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин получил конфликтную и несговорчивую городскую думу в результате весьма загадочной кампании, которую с точки зрения политтехнологий можно назвать абсурдной. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, странности кампании стали отголоском войны «башен» Кремля.

Эксперт обратил внимание, что изначально на выборы-2019 заявились либеральные политики, пользовавшиеся поддержкой, а у мэрии список кандидатов был крайне слабым – там оказались скомпрометированные персоны, претенденты без политического опыта и необходимых способностей. После того как большую часть либеральный политиков срезали на этапе сбора подписей, весь заработанный оппозицией бонус достался КПФР, констатировал Неживой.

«Но здесь есть загадка: очень многие победившие – или набравшие хороший электоральный результат – политики от оппозиции вели кампанию по две недели перед выборами, – отметил политолог. – А результат у них был очень хороший, основательный. И это вызывает вопросы. Загадка заключается еще и в том, что экзитполы показали, что был, наверное, самый массовый выход пенсионеров на голосование: пришло столько, сколько никогда не приходило. Это люди, которые были недовольны пенсионной реформой и которые знали четко, кто их враг. Вопрос еще и в том, кто этих людей вывел на выборы – если смотреть социологию накануне голосования, то она кардинально отличалась от того, что получилось в результате голосования. Получается, что эта недовольная электоральная группа полностью перечеркнула всю предвыборную социологию».

Объяснить пенсионерам, кто их враг, могли через органы соцзащиты, предположил собеседник агентства: «Иначе эти люди просто не сообщаются». Кроме того, пенсионерам нужно было сказать, за кого голосовать – понятно, что привлекательной для пожилых людей выглядела КПРФ с ее лозунгами против пенсионной реформы, однако «голосование было очень консолидированное, хотя многие из оппозиционеров не вели кампанию, их не видно было на улицах, но они получили очень большой электоральный результат».

«Это загадка. С точки зрения политтехнологий, это нереально: не ведя кампанию в Москве, за 10 дней – неделю получить такой результат», – подчеркнул Неживой.

Тем не менее, как считает эксперт, неожиданный массовый приход пенсионеров, четко замотивированных на результат и хорошо знающих, как голосовать, все же имеет объяснение. «Это рукотворная вещь, и это отголосок войны двух башен [Кремля] наверху. Я считаю, это ответный удар на ту зачистку либеральной квоты оппозиции, которая должна была попасть в Мосгордуму – но туда попала левая квота оппозиции, – пояснил политолог. – Это хорошо, потому что это все отвечает в целом предпочтениям страны. Страна – левая, она жаждет социальной справедливости, возвращения к тому моменту, когда ворам могли дать по рукам и посадить их. И многие люди, которые попали в думу, именно этому стандарту и отвечают. Они с улицы пришли, они часть московского актива, и они будут за него стоять до конца».

В частности, отметил Неживой, это Евгений Ступин (20 округ), Олег Шереметьев (19 округ), Любовь Никитина – 31 округ, Павел Тарасов – 24 округ. «Это люди, которые будут реально противостоять политике властей города по навязыванию европейских, лондонских стандартов превращения Москвы в этакое безликое гетто в западном стиле – очень не гостеприимное к жителям, в котором абсолютно за все надо платить, в котором надо выживать, постоянно зарабатывая деньги, и чувствовать себя одиноким волком, когда все соседи – это оппоненты в борьбе за жизненный ресурс», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, столичной мэрии очевидно придется нелегко и в ситуации с застройкой столицы новыми небоскребами, и сносом домов-памятников в нарушение законов. «Мэр Собянин получил очень конфликтную, очень несговорчивую думу, – констатировал Неживой. – Это люди, которые будут [бороться] до последнего. Если раньше там была одна Шувалова, то сейчас мэр Собянин получил – не скажу, что 20, но 15 Шуваловых, это точно. Ему одну-то Шувалову переварить тяжело было. А 15-16 есть вариант, что он и не переварит».

Согласно прогнозу политолога, проблемной станет для властей и знаменитая московская политика благоустройства – с массовой сменой плитки, бордюрного камня, закупкой пластиковых сакур, «каждая из которых стоит, как однокомнатная квартира». «Да, перевес в Мосгордуме остается у «Единой России», но каждый бюджет будет приниматься с диким боем. Это будет пиар-акция, это будет постоянный скандал, и это будет дальнейшая делегимитизация московских властей, – считает собеседник агентства. – Очень интересное время нас ждет».

Что касается обещанного оппозицией протеста после выборов, то массовой волны митингов можно не ожидать – это бессмысленно. «Ну, потерялся Яшин, Гудков – зато нашелся Шереметьев, Тарасов, Симонов, Митрохин, поэтому смысл протеста здесь отпадает, – считает Неживой. – Дума получилась протестной, а московская политика – разнообразной на ближайшее время. Столичное правительство больше не сможет так безответственно и волюнтаристки вести себя на территории Москвы. Сейчас реальные уличные лидеры москвичей стали частью власти».

Как уже сообщал «Новый День», в Мосгордуме 7 созыва 20 мандатов досталось оппозиции, и 25 – самовыдвиженцам, которых связывают с властью и «Единой Россией». В частности, 13 мест получила КПРФ, четыре – кандидаты от «Яблока», три – «Справедливая Россия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

Мытье некоторых продуктов признали опасным для здоровья. / Шпиона США пытались вывезти из России не один раз. / Показывал порноснимки: в Подмосковье на трех школьниц напал педофил. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»