Санкт-Петербург выйдет на митинг за Москву

В Санкт-Петербурге пройдет митинг в знак солидарности с москвичами, протестующими против недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. Соорганизатором акции протеста выступило движение «Красивый Петербург».

«3 августа в 14:00 мы выразим поддержку москвичам и выступим против тех, кто отнял у столицы нашей страны честные выборы и сотни миллионов рублей», – говорится на странице паблика «Митинг против произвола на выборах в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении подчеркивается, что митинг согласован.

Участники акции потребуют отмены муниципального фильтра на выборах, регистрации всех незаконно снятых с выборов кандидатов в муниципальные депутаты и переноса выборов в тех округах, где не будут допущены независимые кандидаты. «Все избирательные комиссии, которые были замешаны в неправомерных действиях, а их несколько десятков должны быть расформированы, ответственные должны понести наказания, – говорится в заявлении организаторов акции. – На их место необходимо создать новые комиссии и провести честные, открытые и демократичные выборы».

Стоит отметить, что отметку о желании пойти на митинг в группе оставили более 1 300 человек. Акция пройдет на площади у Финляндского вокзала.

Как отмечает «Версия на Неве», горизбирком в Санкт-Петербурге зарегистрировал 1600 жалоб на нарушения, по данным на конец июля было отменено 282 незаконных отказа в регистрации независимых кандидатов. Всего регистрацию на муниципальных выборах в северной столице получили более 5,3 тысячи кандидатов из 7 071 подавшего заявление. Статус зарегистрированного кандидата получили также 370 выдвиженцев от «Яблока», это 64% от общего числа заявившихся претендентов от партии. Кроме того, в бюллетени для голосования попадут 73% заявившихся от КПРФ, 86% – от «Партии Роста», 81% – от ЛДПР и 1705 самовыдвиженцев.

Ранее в Москве Либертарианская партия отказалась от организации митинга 3 августа после того, как мэрия не согласовала ни одно из предложенных партийцами мест проведения акции. Власти настаивали на том, что горожане должны собираться на проспекте Сахарова. После переговоров с городскими чиновниками один из лидеров партии Михаил Светов был задержан на выходе из мэрии.

Заявленную ранее оппозицией акцию 3 августа с прогулкой по Бульварному кольцу в Москве власти объявили несанкционированной. По сообщению «Интерфакс», прокуратура уже вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь. В надзорном ведомстве заявили, что «правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.08.19

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