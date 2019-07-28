Соловьев осудил беспорядки на митинге и их организаторов за «скотское отношение» к москвичам

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о вчерашних беспорядках в Москве. По его мнению, зачинщики испортили москвичам и гостям столицы заслуженный выходной день.

Организаторами несанкционированного митинга выступили не прошедшие на выборы в Мосгордуму независимые кандидаты Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и ряд других.

Силовики столицы знали о готовящихся провокациях на протестной акции. Поэтому заблаговременно был перекрыт центр мегаполиса, а также закрыто несколько магазинов на Тверской улице и в её окрестностях. Неудивительно, что такие события сильно опечалили жителей и гостей столицы: зачинщики митинга и их сторонники, по сути, полностью испортили всем субботний отдых, отметил Владимир Соловьев.

«Горожан разозлили те, кто вышел на несанкционированный митинг, те, кто приехали для этого в Москву, потому что выяснилось, что существенное число из них – вообще приехавшие… в центре города теперь не проехать и не пройти. Им что, мало мест, чтобы собраться и не блокировать движение в городе?» – задается справедливым вопросом телеведущий.

Помимо этого, Соловьев подчеркнул, что акция прошла далеко не мирно, как изначально анонсировали её организаторы. «Какой мирный митинг, когда они кидали в полицию и кусками асфальта, и бутылками, один вообще умудрился ударить полицейского по лицу», – пояснил Соловьев.

Либералам было принципиально собрать на несогласованный митинг больше народу, чем на согласованную акцию 20 июля. Но этого не произошло: вчера на демонстрацию вышло гораздо меньше людей, чем неделю назад.

Причиной протеста стал недопуск МГИК большинства независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Причем снятые претенденты заявили, что их отстранили якобы по политическим мотивам. Хотя Мосгоризбирком показал, что в регистрационных документах самовыдвиженцев обнаружились существенные нарушения избирательного законодательства РФ.

Так, Любовь Соболь неправильно оформила справку о зарубежной недвижимости. Вдобавок у неё и у других выдвиженцев «команды» скандального блогера Алексея Навального выявили недействительные подписи и «мертвые» голоса, не говоря уже о покупных автографах столичного электората.

«Сегодня им не надо было никакой законной акции, им не надо было никакого мирного шествия, Навальному надо было отработать. Нужны были фоточки, нужны были разбитые головы, нужна была движуха», – подытожил свой анализ произошедших вчера беспорядков Владимир Соловьев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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