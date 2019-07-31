Полиция применит к провокаторам спецтехнику во время «прогулки» оппозиции по Бульварному кольцу

Представители московской оппозиции вновь призывают жителей столицы принять участие в массовом митинге 3 августа. Организаторов не устраивает предоставленная властями площадка для митинга на проспекте Сахарова, но отказ от нее вновь придает предстоящей акции статус «незаконной», из чего вытекают последствия с возможными провокациями и массовыми жесткими задержаниями.

Несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму не отказались от своей идеи проводить массовые митинги для защиты своих интересов после прошедшего 27 июля незаконного митинга. Ряд «навальнистов», в число которых входит Любовь Соболь, не обращая внимания на законодательство, по-прежнему выступают с призывами к гражданам выйти на столичные улицы. Хоть они и заявляют о мирном формате акции, нельзя исключать факта проявления агрессии со стороны активистов.

Представители несистемной оппозиции обратились к городским властям с целью согласования митинга. Они просили предоставить для акции (численность участников которой, по предварительной оценке, может составить 15 000 человек) площадку на Лубянке. Департамент региональной безопасности Москвы согласился на проведение этого мероприятия, но только на проспекте Сахарова. Такое решение было принято ради безопасности, но оппозиционеры отказались от этого предложения и отозвали поданную заявку.

Однако мероприятие не отменили и не перенесли, продолжая призывать москвичей принять в нем участие. «Независимые кандидаты» решили организовать митинг единовременно в разных локациях города. Соболь призывает москвичей «прогуляться» в любой точке Бульварного кольца и двигаться в любом направлении.

Судя по всему, это место выбрано неслучайно. С большой вероятностью «прогулка» может закончиться провокациями. Работа правоохранительных органов 27 июля была учтена противниками легитимной власти, и они намеренно выбрали данный маршрут.

Создание сразу нескольких очагов митингующих граждан называется «тактикой роя». Высокая мобильность затруднит работу полицейским, ведь Бульварное кольцо достаточно оживленное место, популярное среди гостей города и просто отдыхающих граждан.

Проведение несанкционированной акции в подобном месте позволит замаскироваться провокаторам, которые попытаются подбить мирных жителей на столкновение с полицией. На фоне закидывания сотрудников правоохранительных органов бутылками и асфальтом 27 июля к этому следует отнестись со вниманием. На этот раз силовики будут более внимательны и готовы к применению специальных средств при задержаниях.

Пресс-служба ГУ МВД уже предупредила жителей Москвы об ответственности, которую они могут понести за участие в несогласованной акции, и о необходимости соблюдать законы. Полиция располагает информацией о том, что активистами будут применяться раздражающие аэрозоли и пиротехника.

Комментируя действия оппозиции, политический обозреватель Кирилл Стрельников отметил NationNews, что считает развитие событий по радикальному сценарию выгодно московским оппозиционерам. «Действия оппозиционеров не новы, ведь они всегда придерживаются одного и того же сценария. Диалог с властью считается ими попросту не продуктивным, поэтому все встречные шаги с её стороны их не интересуют. Вне зависимости от решения, которое будет ей принято, «левые» его вывернут наизнанку в самом выгодном для себя свете. Их не заботят идущие по своим делам горожане, которых не интересует незаконная акция. Своим присутствиям они лишь увеличат толпу. Подобный метод широко применялся провокаторами во многих государствах. Чем больше будет негатива, тем для них выгоднее, – отметил эксперт. – Ведь они это представят, как «затыкание рта» и отсутствие «свободы слова».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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