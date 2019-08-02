Юрист поиронизировал над заказанной Соболь «независимой экспертизой» подписей

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло в ироничной манере прокомментировал над «независимой экспертизой» подписных листов, которую заказала экс-кандидат в депутаты в Мосгордуму Любовь Соболь.

Общественный деятель в своем Telegram-канале опубликовал запись, где посмеялся над одним из «железных» аргументов либеральных экс-кандидатов в деле борьбы за депутатский мандат. В частности, речь шла о «правой руке» блогера Алексея Навального – юристе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

На днях выдвиженец от «оппозиции» якобы провела независимую экспертизу своих подписных листов – тех самых, что отказалась принимать избирательная комиссия из-за массовой подделки подписей. В результате оказался, как и можно было предположить, отличный от официальной государственной экспертизы.

Илья Ремесло объяснил своим подписчикам, что российским законодательством не предусмотрены никакие «независимые» экспертизы, которые могут проверить на оригинальность регистрационные документы. Более того, специалисты, взявшиеся за оказание услуги, не дают никаких подписок об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Поэтому их результаты – лишь мнение некоего частного лица. Итоги такой «проверки» даже судом не признаются полноценной экспертизой – только заключением специалиста.

Напомним, Любовь Соболь получила отказ в регистрации кандидатом в депутаты в МГД на совершенно законных основаниях. Число брака в ее подписных листах составило 14,67% при максимально разрешенных 10%. Также девушку уличили в массовой фальсификации автографов избирателей. В числе ее подписантов оказались как давно умершие люди, так и никогда не существовавшие «фантомы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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