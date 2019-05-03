Пропавший в праздники координатор «Открытой России» нашелся

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Владислав Постников, которого на днях потеряли единомышленники, вышел на связь.

Об этом сообщил в фейсбуке его друг Алексей Прянишников. «Владислав Постников нашелся. Жив. Извиняется, что исчез. Всем спать!» – написал он сегодня рано утром. «С Владиславом Постниковым все хорошо! Он просто отъехал без предупреждения», – подтверждает телеграм-канал «Урал. МБХ-Медиа».

Напомним, накануне адвокат Роман Качанов рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что Владислав с 29 апреля не появлялся в соцсетях. Он планировал принимать участие в «Монстрации», но не пришел. Версию, что Постников мог «потеряться» из-за праздников, Роман отверг – по его словам, Владислав – непьющий. На вопрос, может ли исчезновение Постникова быть связано с интересом правоохранителей к «Открытой России», Качанов ответил, что это маловероятно: никаких проблем с силовиками Владислава последнее время не было.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.05.19

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