Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области (ФОТО)

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.

«Пропал координатор Открытой России в Свердловской области Владислав Постников. Последнее появление Владислава в соцсетях датируется вчерашним днем в 09:04 утра (в телеграме). Соратники и знакомые Владислава сообщают, что фактически последний раз связь с ним была 29 апреля», – сообщается в телеграмм-канале «Урал. МБХ медиа». Аналогичные посты знакомые Владислава оставляют на «Фейсбуке».

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» адвокат Роман Качанов, Владислав третий день не выходит на связь, не появляется в соцсетях. Он планировал принимать участие в «Монстрации», но не пришел. «Заявление в полицию не писали пока, я только что звонил по экстренному номеру в полицию, обещали перезвонить. Насколько я знаю, родственников у него нет. Знакомые не в курсе, где он. Он не говорил, что собирается куда-то уехать», – поделился Качанов. Версию, что Постников мог «потеряться» из-за праздников, Роман отверг – по его словам, Владислав – не пьющий. На вопрос, может ли пропажа Постникова быть связана с интересом правоохранителей к «Открытой России», Качанов ответил, что это маловероятно – никаких проблем с силовиками Владислава последнее время не было.

Всех, у кого есть информация о нем, просят сообщить по номеру 89326078384 (Максим Верников, редакция «Урал. МБХ медиа»).

Екатеринбург, служба информации

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