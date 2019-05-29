Глава «Школьник-ЮЗ» и «Московский школьник» разоблачил ложь «МБХ-медиа» о его компаниях

Структурой «МБХ-медиа» 28 мая была опубликована информация о том, что комбинаты питания «Школьник-ЮЗ» и «Московский школьник», якобы связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным, выиграли крупные контракты на поставку питания в столичные образовательные учреждения. Настоящий владелец предприятий Павел Панфилов остался недоволен информационной кампанией, развернутой в оппозиционных СМИ.

Стоит напомнить, что ранее пресс-служба комбината питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому бизнесмену Пригожину, не раз сообщала, что предприятие «Московский школьник» является прямым конкурентом их компании.

Панфилов со своей стороны подчеркнул, что его бизнес не имеет никакого отношения к Пригожину. Также он отметил, что конкурс еще не закончен, а его компании набрали наибольшие баллы по шкале квалифицированности кадров и качеству. На рассмотрении остались только ценовые заявки. Панфилов обратил внимание, что материалы «МБХ-медиа» имеют явные политические цели, связанные с именем петербургского коммерсанта.

Владелец комбинатов питания также сообщил, что никто из журналистов «МБХ-медиа» не связывался с его компаниями для уточнения информации. Никаких запросов касательно участия предприятий в конкурсе и текущего положения дел от СМИ не поступало. Со слов Панфилова, неприемлемо «полоскать» его фирмы в «грязном белье», и это ему совершенно не нравится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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