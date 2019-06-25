Экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге отправили на психологическую экспертизу

Экс-координатора «Открытой России» Максима Верникова отправили на психиатрическую экспертизу. В соцсетях его отец Борис Верников уточнил, что об этом ходатайствовал следователь.

«Это не принудительная, а добровольная экспертиза. Она проводится не по решению суда, а в рамках расследования дела. По закону максимум 30 дней. Надеемся, будет меньше», – передает «МБХ медиа» со ссылкой на родственников обвиняемого. Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Верникова якобы увезли в психиатрическую больницу после судебного заседания. В Ленинском районном суде заявили, что у них вообще нет данных о том, что дело Верникова накануне рассматривалось. Телефон Максима находится вне зоны доступа.

Напомним, Максиму Верникову 20 июня предъявили обвинение по ч. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

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