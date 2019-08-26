Дело «о нежелательной организации» сторонника Ходорковского на Урале ушло в суд

Дело экс-координатора уральской «Открытой России» Максима Верникова, которого обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации, ушло в Ленинский районный суд. Соответствующее уведомление от прокуратуры на своей странице в фейсбуке разместил адвокат Роман Качанов.

«Это означает, что обвинительное заключение по делу прокурорскими утверждено. Напомню, Максима обвиняют по ст. 284.1 УК РФ, а именно, в том, что он участвовал в какой-то британской организации Open Russia, почему-то признанной Генеральной прокуратурой РФ «нежелательной», при том, что сам Максим в Британии-то никогда не был, а этой организации вообще никогда не существовало в природе», – пояснил Качанов.

Напомним, 14 марта этого года в квартире Максима Верникова прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». В июне Верникова отправили на психиатрическую экспертизу, около двух недель он провел в клинике, в конце июля активист получил заключение, по которому его признали вменяемым.

Верников стал вторым в России, в отношении кого было возбуждено такое дело. Организация затем объявила о прекращении своего существования, что не помешало правоохранителям возбудить дела по 284.1 УК РФ и в других регионах страны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

Кремль в курсе увольнений врачей на Урале и ждет реакции региональной власти. / В сентябре на Урале не будет бабьего лета. / Ключевой перекресток Эльмаша перекроют на месяц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»