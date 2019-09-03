Назначена дата рассмотрения дела экс-лидера «Открытой России» в Екатеринбурге

В следующий понедельник, 9 сентября, в Ленинском районном суде начнется рассмотрение дела Максима Верникова. Он руководил «Открытой Россией» в Екатеринбурге и, как и сторонники Ходорковского в других регионах, попал под уголовное преследование. Информацию о старте процесса подтвердил адвокат Роман Качанов.

Верникова, напомним, обвиняют в по 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Верников стал вторым в России, в отношении кого было возбуждено такое дело. Организация затем объявила о прекращении своего существования, что не помешало правоохранителям возбудить дела по 284.1 УК РФ и в других регионах страны. Добавим, в списке нежелательных организаций есть британские Open Russia Civiс Movement и Otkrytaya Rossia, но сторонники Ходорковского уверяют, что российская организация к британской отношения не имеет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

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