Дело о «нежелательной организации»: экс-координатор «Открытой России» в Екатеринбурге рассказал, почему к нему пришли силовики (ФОТО, ВИДЕО)

Экс-координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников рассказал, как проходили обыски и о перспективах своего дела. Сейчас он находится в статусе подозреваемого по 284.1 УК РФ – это статья о сотрудничестве с нежелательными организациями. Верников второй в России, в отношении которого возбуждено такое дело.

Экс-координатор «Открытой России» в Екатеринбурге рассказал об обысках

Обыски в квартире Верникова начались сегодня утром. Как он рассказал корреспонденту РИА «Новый День», силовики начали вскрывать дверь, однако он вышел на шум и открыл сам. В квартиру зашли следователь, еще двое силовиков и две девушки-понятые. «Они вошли, сразу же сообщили, что против меня возбуждено уголовное дело по 284.1 УК РФ, статья может возбуждаться в отношении тех, кто до этого в течение года дважды или более раз был признан виновным по статье 20.33 КоАП (административная статья за участие в нежелательной организации) и сейчас совершил какое-то новое деяние», – описал Максим Верников.

До декабря 2018 года он был координатором организации «Открытая Россия», отметим, в списке нежелательных организаций есть британские Open Russia Civiс Movement и Otkrytaya Rossia, но сторонники Ходорковского уверяют, что российская организация к британской отношения не имеет. В феврале Верников написал заявление о выходе из «Открытой России» – к слову, в том же месяце у Верникова была информации о возможном скором возбуждении уголовного дела в его отношении.

Но к моменту появления в квартире Верникова силовиков он отношения к «Открытой России» не имел. «Они не имеют право открывать уголовное дело против человека, который добровольно прекратил участие в деятельности нежелательной организации, это прямо написано в статье 284.1. Тем не менее уголовное дело открыто. Но тот факт, что я свою деятельность там прекратил, явно сыграл мне на руку – я сейчас здесь разговариваю с вами, а не где-нибудь в СИЗО толкаю байки сокамерникам», – рассказал экс-координатор движения.

В квартире у Верникова силовики проверили все ящики, посмотрели плакаты, изъяли ноутбук, растяжки. К следователям он поехал сам, с адвокатом. «Когда мы приехали, был проведен допрос. К сожалению, я не могу говорить, что я говорил на допросе. Ничего нового, формальность, но я дал подписку о неразглашении. Итог – это то, что я остаюсь подозреваемым», – прокомментировал Максим Верников.

Первое уголовное дело по статье о нежелательных организациях возбудили в отношении координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко. В январе суд отправил ее под домашний арест. Шевченко заявляла, что инспектор ФСИН не позволял ей навещать дочь-инвалида – ребенок находился в интернате. 30 января Анастасию отпустили к дочери, а 31 января девочка скончалась. Шевченко до сих пор под домашним арестом, ей грозит лишение свободы.

По пути в СК Верников опасался, что его история может закончиться хуже – на иждивении у него никого нет, риск оказаться СИЗО выше. Однако его отпустили под обязательство о явке – он может пользоваться телефоном, интернетом, передвигаться по России, за границу выехать не может, загранпаспорт изъят. «Есть надежда, что дело будет закрыто, но пока я остаюсь подозреваемым», – резюмировал бывший координатор «Открытой России».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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