В Екатеринбурге начинают рассматривать дело сторонника Ходорковского (ФОТО)

Ленинский районный суд сегодня начинает рассмотрение дела Максима Верникова, экс-лидера «Открытой России» в Екатеринбурге. Его, как и других сторонников Ходорковского, обвиняют по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Максимальное наказание по статье – 6 лет лишения свободы.

Поддержать активиста пришли около десятка человек, пока в коридоре суда они обсуждают несправедливость власти и громкие политические уголовные дела. Процесс должен начаться в ближайшее время.

Напомним, адвокаты и сторонники движения ранее указывали на нестыковки по таким уголовным делам. В списке нежелательных организаций есть британские Open Russia Civiс Movement и Otkrytaya Rossia, а российская организация к британской отношения не имеет. Сам Верников в феврале написал заявление о выходе из движения, а в марте к нему пришли с обысками и появилось уголовное дело. Между тем, в этой уголовной статье есть примечание: «лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Добавим, 30 марта «Открытая Россия» объявила о самороспуске, это произошло после того, как в разных регионах страны начали возбуждать дела в отношении сторонников движения.

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