Доказательства вины – «Гугл», «Википедия», записи во «ВКонтакте». В Екатеринбурге продолжается суд по делу о нежелательной организации (ФОТО)

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня продолжилось рассмотрение дела Максима Верникова – его обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной, по статье 284.1 УК РФ. В ходе заседания свои показания дал свидетель со стороны защиты, а прокурор рассказала, какую доказательную базу удалось собрать по соцсетям и полицейским рапортам, материалов набралось на шесть томов.

На суде выступил свидетель Евгений Мезенцев, который состоял в «Открытой России». Отвечая на вопросы прокурора, он рассказал, что в марте 2019 года прошло последнее собрание организации, на котором практически все члены совета из нее вышли, Верников к тому моменту уже не был координатором.

Евгений Мезенцев после соответствующего вопроса со стороны защиты рассказал, что по уставу «Открытая Россия» – российская, а не зарубежная организация, ее название пишется кириллицей – напомним, в реестре нежелательных организаций числятся Open Russia Civiс Movement и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

«Свержение власти насильственным путем обсуждалось?» – спросила свидетеля правозащитник Ирина Ручко. «Нет, никогда. Если что-то и обсуждалось, то проведение пикетов, митингов, никакого насилия. Движение позиционировало себя как мирное, ни от кого из членов движения я такого не слышал», – ответил Мезенцев. Он уточнил, что на последнем собрании Верников присутствовал только как журналист, потому что до того публично заявил о выходе из организации. В голосовании участия не принимал.

«А обсуждался ли вопрос смены власти в России?» – задал вопрос защитник Роман Качанов. «Только путем выборов», – отметил свидетель. Качанов также уточнил, кто на последнем собрании принимал участие в голосовании – свидетель вспомнил, что было около 12 человек, и перечислил несколько фамилий.

Другие свидетели не явились, прокурор предложила исследовать письменные доказательства – их набралось пять томов, в папки попали материалы административных дел о нежелательной организации, скриншоты со страниц Верникова в соцсетях, копии страниц устава движения «Открытая Россия», материалы об общении по скайпу с Михаилом Ходорковским в Центральной гостинице рапорты сотрудников МВД.

Один из рапортов, как сообщила прокурор, о том, что полицейский в поисковике «Гугл» нашел строчки «Максим Верников Открытая Россия». В доказательствах прокурора оказалась даже распечатка из «Википедии» об «Открытой России». В материалы дела также попали распечатки текстов СМИ об «Открытой России» и Максиме Верникове. В числе доказательств приводятся и подтверждения от авиакомпании о том, что подсудимый летал в Прагу (там проходила встреча сторонников Ходорковского) и распечатки из екатеринбургских гостиниц, где собирались члены «Открытой России». В одном из документов указано, что Верников написал заявление о выходе из «Открытой России» и сообщил об этом во «ВКонтакте», но добавил в той же публикации, что продолжит политическую деятельность. Из других интересных доказательств – встреча, где изучался проект «Мошенничество при госзакупках».

После представления всех томов доказательств по делу судья объявил перерыв до 23 октября. Слушание состоится в 10:00.

Напомним, в ходе первого заседания прокурор зачитал, почему Верникова обвиняют в совершении уголовного преступления. Прозвучало, что у подсудимого возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников», он участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами, «с целью посягательства на основы конституционного строя», к тому же «кроме посягательства на основы конституционного строя деятельность Верникова угрожала обороноспособности страны».

Аналогичное дело 7 октября начали рассматривать в суде Краснодара, там судят детского врача и экс-координатора местного отделения «Открытой России» Яну Антонову.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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