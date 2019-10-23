«Обсуждали, кого и когда задерживали», – в деле о нежелательной организации в Екатеринбурге заслушали свидетелей (ФОТО)

В Ленинском районном суде продолжилось рассмотрение дела Максима Верникова, которого обвиняют в участии в нежелательной организации. Свои показания дали сторонники движения «Открытая Россия» – они рассказали, чем вообще занималась организация и что в ней делал подсудимый.

Первым выступил Борис Кандыров, два года назад вступивший в «Открытую Россию» и вышедший из движения после второго собрания. «Организация стремилась к тому, чтоб тендерные закупки проводились честно, меня больше всего это интересовало», – объяснил свидетель и признался, что уставных документов не видел, о целях организации знает только со слов других людей. Но он уверен, что антиконституционных целей ни у кого не было.

Прокурор попросил огласить показания, которые давал Кандыров во время расследования, так как выявились существенные противоречия. Сегодня свидетель сказал, что был на втором собрании, фактически оно прошло в форме общения, Верников на него опоздал. Как зачитал прокурор, на допросе свидетель говорил иначе: на второе собрание его позвал Верников, было 7-8 человек, обсуждали, кто поедет на конференцию. Кроме того, когда свидетель впервые попал в «Открытую Россию», сторонники движения обсуждали протестные акции: «Обсуждали, кто и с каким протестом выступал, кого и когда задерживали».

Второй свидетель – Михаил Хорошин тоже знаком с Верниковым по «Открытой России», по его показаниям на одном из собраний сторонники «Открытой России» обсуждали поддержку Собчак на выборах президента в 2018 году. Свидетель уверен: организация не ставила никаких антиконституционных целей, о свержении власти речи тоже не было, причем, в отличие от первого свидетеля, он читал устав и программные документы. Прокурора также заинтересовало, какое отношение к «Открытой России», по мнению свидетеля, имеет Михаил Ходорковский. «Не знаю, имел ли прямое отношение к учреждению или открытию, но идейная аффилированность была», – ответил Хорошин.

Свидетель Вячеслав Осетров вместе с Верниковым состоит в партии «Парнас». «Хотел вступить [в «Открытую Россию»], потому что поддерживаю очень умеренные взгляды Ходорковского», – объяснил свое отношение к движению Осетров. Он также зачем-то уточнил, что выступает резко против Вячеслава Мальцева (члена «Артподготовки») и Алексея Навального. В «Открытую Россию» его в итоге не приняли (подсудимый дважды терял заявление свидетеля), но на некоторых собраниях он был. В показаниях Осетров подчеркнул, что «Открытая Россия», где состоит Верников, – именно российская организация. «Если бы он занимался международной организацией, это хоть раз бы прозвучало», – аргументировал свидетель. «Цель организации – это объединение различных демократических сил, вплоть до, извините, некоторых элементов «Единой России», – поведал он и заверил, что «Открытая Россия» точно не ставила революционных целей.

Сегодня в суде должны были также заслушать показания свидетелей Виктора Норкина и Натальи Федоровой, но они в суд не явились – в следующий раз их приведут приставы. Кроме того, свои показания в ходе расследования давал анонимный свидетель, но его участие суд пока не огласил. Дело продолжат рассматривать 7 ноября.

Судья Андрей Шашкин

Напомним, Максима Верникова обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной, по статье 284.1 УК РФ. В суде говорилось, что у подсудимого возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников», он участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами «с целью посягательства на основы конституционного строя», к тому же «кроме посягательства на основы конституционного строя деятельность Верникова угрожала обороноспособности страны». На предыдущем заседании прокурор рассказывал, на чем строится обвинение: в деле шесть томов, доказательную базу собирали в том числе по «Википедии» и соцсетям.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

В подвале коттеджа нашли хорошо оснащенную подпольную оранжерею с коноплей (ФОТО). / В Туринске пропала 14-летняя школьница. Возбуждено дело об убийстве. / Организаторы «Марша бесов» в Екатеринбурге вызвали телеведущего Владимира Соловьева на дуэль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»