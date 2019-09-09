«Формировал мнение о смене власти»: прокурор озвучил, почему судят экс-активиста «Открытой России»

В Ленинском районном суде стартовал процесс по делу Максима Верникова, которого обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной. Гособвинитель указал, что иностранная организация признается нежелательной, если «представляет угрозу безопасности и обороноспособности страны», а уголовное дело возбуждается, если участник хотя бы дважды привлекался к административной ответственности. По мнению прокурора, в данном случае все условия выполнены.

Как зачитал прокурор, в апреле 2017 года Генпрокуратура признала деятельность Open Russia Civiс Movement и Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритения) нежелательными. Запрет организаций означает и запрет на публикацию от них материалов. Он отмечает, что у Верникова возник умысел на участие в деятельности «Открытой России» с целью «формирования мнения о смене власти в Российской Федерации, привлечении единомышленников». Ранее его уже привлекали к административной ответственности – прокурор зачитывает все такие случаи. Среди них, напомним, общение по скайпу с Ходорковским в гостинице «Центральной».

«В целях конспирации использовал название «Открытка» и публиковал на своих страницах в соцсетях информацию об организации», – зачитал прокурор и привел посты, которые начинались следующими словами:

«Я больше не координатор Открытки в Свердловской области…»

«На члена Открытки Анастасии Шевченко…»

«И все же конференция «Открытки»…»

Кроме того, Верников участвовал в собраниях «Открытой России» и выступал там с речами, «с целью посягательства на основы конституционного строя». «Кроме посягательства на основы конституционного строя деятельность Верникова угрожала обороноспособности страны», – отметил прокурор.

«С обвинением не согласен, вину не признаю. Сам закон о нежелательной организации считаю сугубо неконституционным. Есть у нас запрещенные организации, «Игил» или «Алькаида» (запрещены в РФ), которые террористические и несут угрозу. Очевидно что это сугубо политический заказ – прокуратура вносила в реестр нежелательных после призыва не голосовать на выборах за Путина. Каким образом такой призыв наносит урон обороноспособности страны?», – заявил Максим Верников.

Он добавил, что в реестр вносили иностранную организацию, а он состоял в российской, которую организовал человек с российским гражданством. Верников также напомнил, что когда Open Russia Civiс Movement попала в список нежелательных, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной комментировал, что это «не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России». А через полгода начались уголовные преследования.

«В условиях отсутствия реальной противоправной деятельности моего подзащитного возбуждение уголовного дела является актом политической репрессии», – заявил адвокат подсудимого Роман Качанов. «Полагаю обвинения несостоятельными. Нами было заявлено ходатайство о проведении предварительного заседания, в чем нам было отказано. На данном этапе имеются основания для прекращения производства по делу. Но, судя по всему, сторона обвинения не желает отказываться от уголовного преследования», – добавила адвокат Ирина Ручко.

Рассмотрение дела продолжится 10 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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