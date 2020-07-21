Свердловский облсуд оставил в силе приговор стороннику Ходорковского

Свердловский облсуд сегодня рассмотрел апелляцию Максима Верникова, которого осудили за участие в нежелательной организации (284.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе облсуда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений – ранее в Ленинском районном суде его приговорили к 300 часам обязательных работ.

Верников с таким решением не согласен, он заявил «Новому Дню», что планирует его обжаловать вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, в ходе рассмотрения дела в первой инстанции прокуроруказывал, что иностранная организация признается нежелательной, если «представляет угрозу безопасности и обороноспособности страны», а уголовное дело возбуждается, если участник хотя бы дважды привлекался к административной ответственности – а у Верникова были два штрафа за участие в «Открытой России». Оппозиционер и его защита указывали на невиновность, так как в реестре нежелательных организаций записана британская Open Russia Civiс Movement, к которой активист отношения не имеет. В суде обвинение цитировало «Википедию» и записи «ВКонтакте», также был допрошен тайный свидетель.

Напомним, Верников стал первым в России осужденным по статье 284.1 УК РФ. Сейчас в Ростове рассматривают аналогичное дело в отношении Анастасии Шевченко, она уже полтора года находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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