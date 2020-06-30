В Екатеринбурге пересматривают приговор по делу сторонника Ходорковского

В Свердловском областном суде сегодня стартовало рассмотрение апелляции на приговор Максиму Верникову. Экс-активиста «Открытой России» признали виновным по статье 284.1 УК РФ «Об участии в нежелательной организации» и дали 300 часов обязательных работ. Оппозиционер пытается добиться пересмотра решения.

Первое заседание оказалось весьма непродолжительным. Судья сообщил, что накануне от стороны защиты поступили дополнительные документы, суду нужно время на ознакомление, потому сразу же в заседании был объявлен перерыв. Продолжится рассмотрение дела 16 июля.

Напомним, Верников стал первым в России осужденным по статье 284.1 УК РФ. Сейчас в Ростове рассматривают аналогичное дело в отношении Анастасии Шевченко, она уже полтора года находится под домашним арестом.

Екатеринбург, НОвый День, Светлана Загороднева

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