Генеральный спонсор российских оппозиционных сил Михаил Ходорковский заявил, что создаст рабочую группу, которая будет заниматься поддержкой активистов, борющихся за сменяемость власти. Речь идёт о разработке революционных стратегий.

Кроме того, беглый олигарх уже поставил первоочередную задачу новой группе – разработать так называемый «список Шевченко». В него войдут общественники, политики, чиновники, преследующие оппозиционных лидеров. Такое название появилось благодаря «узнице совести» Анастасии Шевченко. Будучи сотрудницей «Открытой России» (нежелательная организация на территории РФ), она стала фигурантом уголовного дела из-за своего участия в незаконной деятельности этой структуры.

Либеральные СМИ активно раскручивали историю о том, что Шевченко не смогла проститься со своей смертельно больной дочерью, поскольку суд ее не отпустил. Однако позже выяснилось, что никакого судебного запрета не было, и Шевченко просто не успела навестить дочь перед смертью. Кроме того, отмечалось, что, будучи на свободе, она встречалась со своим ребенком не чаще нескольких раз в год.

Необходимо отметить, что с иноагентом «Открытая Россия» связаны многие имена нынешних оппозиционеров. Например, Андрей Пивоваров, занимающийся координацией действий организации.

Ресурс Ходорковского «МБХ-медиа» вел активную пропагандистскую деятельность во время предвыборной кампании либеральных кандидатов, таких, как Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и другие. Медиа олигарха всесторонне освещали оппозиционную повестку оппозиционеров и умалчивали о нарушениях, которые они постоянно допускали в рамках подписной кампании. После законного отказа МГИКа регистрировать кандидатуры «несистемщиков» из-за огромного количества бракованных подписей, они устроили серию несанкционированных митингов, призывая соратников к массовым беспорядкам. Ходорковский неоднократно выражал поддержку этим незаконным действиям и также призывал российских граждан присоединиться к данной деятельности.

Ходорковский, когда-то обещавший следователям больше не вести политическую деятельность, нарушил своё слово и активно поддерживает оппозиционные силы в России в борьбе с «кровавым режимом». Заработав миллиарды на незаконной деятельности, он сумел приумножить богатства и теперь к нему на «жалование» явно мечтают попасть все отечественные «революционеры».

Между тем, как известно, щедрую зарплату придется отрабатывать, зачастую нарушая закон, – либеральные силы слишком часто действуют именно таким способом. В результате это может привести к совершенно реальному тюремному сроку, поскольку власти будут вынуждены действовать жестче, чтобы прекратить стихийные беспорядки, неизменно инициируемые оппозиционной тусовкой. Также не стоит забывать, что сам Ходорковский обвиняется в убийствах и других преступлениях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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