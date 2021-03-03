Материалы из Сирии могли попасть к Короткову благодаря знакомству с Ходорковским

Федеральное агентство новостей, располагающее вескими доводами в пользу сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с опальным олигархом Михаилом Ходорковским, готово ответить в суде на его обвинения в клевете. Суд назначен на 10 марта.

В 2019 году ФАН опубликовало рассказ бывшего участника ИГ (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация запрещена в РФ) Шерзода Хасанова о связях Короткова (видео есть в распоряжении редакции).

В частности, Хасанов сообщил журналистам Федерального агентства новостей, что переписывался с Коротковым, когда занимался радиоперехватом для террористов ИГ, поставлял и получал от него сведения, читал его статьи. Однажды Хасанов выполнял обязанности переводчика для двух молодых людей, разговаривавших по-русски. Один из них вдруг сказал, что их поездку в Сирию спонсировал некий «российский олигарх Михаил».

Хасанов решил поинтересоваться у своего руководства, о ком идет речь, но его быстро «заткнули». Между тем, речь вполне могла идти о Михаиле Ходорковском. Судя по информации ФАН, Короткова и беглого олигарха может связывать давнее «партнерство». Коротков – частый гость «Открытой России» (нежелательная организация в РФ), и у журналиста «Новой газеты» на форумах этой структуры, как минимум, неоднократно была возможность встретиться с Ходорковским за рубежом.

В этой ситуации легко предположить, откуда у Короткова могут быть «эксклюзивные» материалы, в том числе видео ликвидации сирийского боевика (его достоверность нуждается в дополнительной проверке). О том, сколько просили за это видео, сообщал ранее Telegram-канал «Караульный» которому пытались продать ролик.

Видео ликвидации ливийского террориста пытались сбыть не только авторам в Telegram, но и различным СМИ. К Короткову ролик мог попасть двумя способами. Либо его могли выкупить специально для журналиста после его поездки в Берлин для получения премии Ходорковского на конференцию «Россия для граждан» (как раз после этого и был опубликован ролик в «Новой газете»), либо Коротков мог получить видео непосредственно от Ходорковского или через сторонников запрещенного в России террористического объединения ИГ. Спешно выложенный на сайте «Новой» ролик, видимо, должен был стать ответом на расследование ФАН.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.03.21

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