Стали известны скандальные подробности очередного форума непримиримой российской оппозиции под руководством опального олигарха Михаила Ходорковского. Что объединяет представителей противников России, раскрыл корреспондент «ФАН», которому удалось попасть на это мероприятие. Эксперты считают, что новые планы Ходорковского обречены на провал.

Львиная доля тех, кто поддерживает протестную активность в России, делает это не за «спасибо», но стоит оступиться – либерал превращается в отработанный материал. В этой ситуации периодически западные кураторы проводят так называемый смотр, где набирают себе новую «команду».

С 23 по 25 ноября в Праге в шикарном отеле Grandior Hotel Prague проходила конференция «Россия вместо Путина». Её организовал опальный олигарх Михаил Ходорковский при поддержке фонда Вильяма Браудера, который обвиняется в России в совершении ряда преступлений.

Кого там только не было. Представители нежелательной в РФ «Открытой России», десятки оппозиционных журналистов. Причем как отечественных, так и западных. Одна только «Новая газета» отправила делегацию из 10 человек.

Основной темой мероприятия были не заявленные экономика, правозащита и геополитика. Всех волновал денежный вопрос. Кому-то сразу дали «от ворот поворот». Например, радиоведущей «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр Ходорковский лично отказал в финансировании. Олигарх объяснил это тем, что изданию и так «платит «Газпром».

Также на мероприятии заметили оскандалившегося расследователя «Новой газеты» Дениса Короткова. Правда, бывший протеже Ходорковского остался без внимания. Да и участники форума старательно игнорировали «новогазетчика».

Но для чего Михаилу Ходорковскому потребовалось устраивать оппозиционную сходку в стенах фешенебельного отеля? Об этом и многом другом ФАН рассказал политолог Игорь Рябов. По его словам, иностранные кураторы проводили «мобилизационный смотр» активистов, чтобы усилить оппозиционные ряды в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.

Эксперт также подчеркнул, что Запад ищет конкретных медийных персон. Так как Россия перекрыла каналы финансирования организаций через западные структуры, иностранные кураторы собирают новую «команду».

В этой ситуации форум Ходорковского стал своеобразным смотром, куда съехались представители оппозиционной журналистики и чиновники Госдепа. На сходке у олигарха как раз собрались «ручные» журналисты. А сам смотр, по оценке Рябова, был очень циничным и изощренным сборищем. Гости думали только о деньгах, которые можно «отжать» у американцев. В зале царила атмосфера ненависти, зависти и стяжательства. Но западные протестные схемы в России попросту нежизнеспособны, уверен эксперт. В США не учитывают нюансы российской реальности, поэтому их идеи заранее обречены на провал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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